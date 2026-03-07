Oggi si conferma che le cose sono andate così, senza fraintendimenti. Ci sono momenti in cui la risposta è no e altri in cui è sì, e ieri è stato un giorno negativo in seguito a una decisione riguardante la televisione di Cairo. La situazione si è svolta senza ambiguità e senza aggiunte, lasciando i fatti così come sono.

Sì, sì. Le cose stanno davvero così. Ci sono giorni No e giorni Sì; e ieri è stato un giorno No, a causa del Sì, per la televisione di Cairo. Sì, esatto: La7. Insomma proprio mentre la procura di Roma apriva un fascicolo sui manifesti propagandistici promossi dal Comitato del No perché sono pieni purtroppo Sì di fake news, l'Autorità garante per le comunicazioni ha deliberato un ordine di riequilibrio a La7 per la smisurata sovrarappresentazione del No nei mesi scorsi. Eh Sì: per ristabilire la par condicio Urbano Cairo ora sulla sua tv dovrà organizzare intere serate a favore del Sì. Oh No! Ma ve li immaginate la Gruber, Formigli, Floris e Zoro («Aoh, None!!») dover parlare anche del Sì? Noi, No. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Sì, è così

Le pagelle degli attaccanti. Artistico si sblocca dopo un inizio così così. Lapadula mette in campo esperienza e qualitàSotto esame il rendimento degli attaccanti aquilotti dopo 18 partite di campionato.

“Non mi aspettavo che a MasterChef Italia la carne fosse considerata così cruda. A me non sembrava, da noi si mangia così”: parla l’eliminato JonnyIl 25enne Jonny Pescaglini è stato uno dei volti più popolari (e amati) non solo dentro “MasterChef Italia” tra i concorrenti, ma anche fuori e sui...

Referendum giustizia, Delmastro per il «sì» a Gardone Val TrompiaNella sede della Comunità montana è andato in scena il comizio di Fratelli d’Italia con il sottosegretario: tra gli ospiti anche l’onorevole Cristina Almici ... giornaledibrescia.it

Intervista a Natalia Ceccarelli: «Stop correnti, tanti magistrati sostengono il sì»Natalia Ceccarelli, giudice della Corte d’appello di Napoli e componente del Comitato direttivo centrale dell’Associazione nazionale magistrati, lei sostiene il sì alla ... ilmattino.it

Totalizzante”. Così Matteo Canzi, per tutti Teo, descrive il suo percorso a MasterChef Italia dopo la vittoria. La voce ancora carica di emozione, racconta come questa esperienza lo abbia trasformato: “Ho iniziato come ragazzo, sicuramente sicuro di me ma inc - facebook.com facebook

Dubai, perché l'aeroporto è così importante: è il più trafficato al mondo e ci lavora una persona su cinque negli Emirati #dubai x.com