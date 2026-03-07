Si cerca Elisa Quattrocchi la 33enne è svanita nel nulla da oltre un mese

Elisa Quattrocchi, una donna di 33 anni, è scomparsa da oltre un mese. La sua assenza è iniziata il 4 febbraio, giorno in cui non ha più fornito aggiornamenti o contatti. Le forze dell'ordine stanno cercando di rintracciarla senza successo. La scomparsa di Elisa ha suscitato l'interesse della comunità locale. Attualmente, non ci sono dettagli disponibili sulle circostanze della sua sparizione.

Elisa Quattrocchi, 33 anni, è scomparsa oramai da oltre un mese, da quando, lo scorso 4 febbraio, non ha più dato notizie di sé. A presentare la denuncia di scomparsa, riporta Repubblica, è stata la madre, che il 4 marzo si è recata alla caserma dei carabinieri di Anguillara. « Non è mai successo che non si facesse sentire per un mese », ha dichiarato la donna sulla figli, con cui non vive più da otto anni. «Elisa mi ha sempre ricontattato in qualche modo attraverso altri numeri», ha raccontato la madre agli inquirenti. La scomparsa e l’allontanamento da una casa di Torre Angela. Il lavoro dei carabinieri è già iniziato, precisa la testata, hanno sentito varie persone, tra cui un uomo di Torre Angela che, per circa dieci giorni, avrebbe ospitato Elisa. 🔗 Leggi su Open.online

ATTENZIONE: Elisa si è allontanata da Villalba di Guidonia, potrebbe frequentare la zona di #torreangela a Roma. #stazioni #metro #tiburtina #termini. Contattate il 112 o il nostro numero se la vedete o avete informazioni utili: 388 189 4493. #sanbasilio #tor - facebook.com facebook