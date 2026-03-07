Si avvicina troppo alla sua ex | arrestato un italiano di 46 anni di Alta Valle Intelvi

Un uomo di 46 anni di Alta Valle Intelvi è stato arrestato dai carabinieri perché si è avvicinato troppo alla sua ex donna, non rispettando l’obbligo di distanza. L’episodio è avvenuto nella zona di residenza e ha portato all’arresto dell’uomo poco prima della festa della donna. L’arresto è stato eseguito dai militari sul posto, senza che ci siano stati altri coinvolgimenti.

Alta Valle Intelvi (Como), 7 marzo 2026 – Alla vigilia della festa della donna, i carabinieri hanno arrestato un uomo che si è avvicinato troppo alla sua ex, da cui invece deve tenersi alla larga. I carabinieri della caserma di Centro Valle Intelvi hanno arrestato un italiano di 46 anni, che abita ad Alta Valle Intelvi. L'accusa per lui è di violazione del provvedimento di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento alla ex convivente. II giudice del tribunale di Como lo scorso 31 dicembre aveva stabilito che il 46enne non poteva allontanarsi da dove abita, tanto meno non può avvicinarsi in alcun modo alla sua ex, una donna di 34 anni con cui conviveva prima che si lasciassero. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

