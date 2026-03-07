Al vertice “Shield of the Americas” che si è tenuto nelle scorse ore in Florida, Donald Trump ha parlato anche della lotta ai cartelli della droga. Il presidente americano ha dichiarato che Washington e i Paesi dell’America Latina (Argentina, Bolivia, Cile, Costa Rica, Repubblica Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, Panama, Paraguay e Trinidad e Tobago) si stanno unendo per combattere quello che ha definito “un cancro”. Trump ha incoraggiato i leader regionali a intraprendere azioni militari contro i cartelli e le bande transnazionali che, secondo lui, rappresentano una “minaccia inaccettabile” per la sicurezza nazionale dell’emisfero. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Shield of the Americas, Trump sui cartelli della droga: "Sono un cancro, non li tollereremo più"

Trump lancia lo “Shield of the Americas”:il progetto per un nuovo ordine nelle AmericheDonald Trump ha scelto di dare un nome politico e strategico alla sua nuova linea verso l’America Latina: “Shield of the Americas”.

Shield of the Americas, Trump e la foto di rito sulle note di "Nothing Compares 2 U"Donald Trump ha presieduto lo “Shield of the Americas” (“Lo scudo delle Americhe”) nel suo golf club a Doral, in Florida.

Aggiornamenti e notizie su Shield of the Americas Trump sui....

Temi più discussi: Trump lancia lo Shield of the Americas:il progetto per un nuovo ordine nelle Americhe; Donald Trump licenzia Kristi Noem, senatore Mullin alla sicurezza interna; Donald Trump licenzia Kristi Noem, la segretaria per la Sicurezza Interna; I passi falsi di Kristi Noem, la Ice Barbie della sicurezza interna.

Shield of the Americas, Trump e la foto di rito sulle note di Nothing Compares 2 UDonald Trump ha presieduto lo Shield of the Americas (Lo scudo delle Americhe) nel ... msn.com

Trump: coalizione contro cartelli drogaRiunione in Florida di Trump con leader di Paesi dell'America Latina per lanciare il progetto 'Shield of Americas' 'Scudo delle Americhe', iniziativa finalizzata a proteggere l'emisfero occidentale e ... rainews.it

In Italia, l'operazione internazionale per il contrasto della criminalità farmaceutica 'Shield VI' ha portato al sequestro di migliaia di medicinali e sostanze dopanti illegali, oltre all'oscurazione di siti web di vendita illegale, per un valore di oltre 550.000 euro. #AN - facebook.com facebook

In Italia, l'operazione internazionale contro la criminalità farmaceutica 'Shield VI' ha portato al sequestro di migliaia di sostanze dopanti illegali, oltre all'oscurazione di siti web di vendita illegale per un valore di oltre 550.000 euro. #ANSASalute bit.ly/40DktP x.com