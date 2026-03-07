Shield of the Americas Trump e la foto di rito sulle note di Nothing Compares 2 U

Donald Trump ha presieduto l’evento “Shield of the Americas” presso il suo golf club a Doral, in Florida. Durante l’iniziativa, è stata scattata una foto di rito mentre suonava “Nothing Compares 2 U”. L’evento ha coinvolto i partecipanti presenti nel luogo. La cerimonia si è svolta in un contesto di incontri ufficiali nel corso della giornata.

Donald Trump ha presieduto lo "Shield of the Americas" ("Lo scudo delle Americhe") nel suo golf club a Doral, in Florida. All'incontro hanno partecipato i capi di Stato dei Paesi del Centro e Sud America, appena due mesi dopo la cattura del presidente venezuelano Nicolas Maduro, portato negli Stati Uniti per rispondere delle accuse di traffico di droga. Durante la tradizionale foto con i leader in sottofondo c'era "Nothing Compares 2 U", famoso brano di Sinéad O'Connor. Una scelta musicale che non è passata inosservata e che ricorda quanto accaduto durante la foto di rito al Board of Peace, quando come canzone venne scelta "Gloria" di Umberto Tozzi, nella versione dell'artista statunitense Laura Branigan.