Sgominata la banda dei profumi a Bologna la fine della corsa

A Bologna, le forze dell’ordine hanno smantellato la banda dei profumi. Durante un’operazione a Montecatini Terme, è stata sequestrata un’auto con decine di bottiglie rubate dalla Profumeria Rossana in via Garibaldi. La polizia ha arrestato alcuni sospetti coinvolti nelle attività illecite, recuperando parte della merce sottratta. L’indagine prosegue per identificare altri componenti del gruppo e chiarire i dettagli del colpo.

Montecatini Terme, 7 marzo 2026 – Avevano ancora decine di profumi sottratti alla Profumeria Rossana, in via Garibaldi, a bordo della macchina utilizzata per commettere i loro crimini. Gli agenti della squadra mobile della Questura di Padova hanno arrestato quattro rumeni, tra i 28 e i 44 anni, autori di un furto alle Officine Gianeletti, il giorno dopo quello commesso a Montecatini, dopo un rocambolesco inseguimento fino a Bologna. Il vetro anti-sfondamento della Profumeria Rossana rotto durante il furto (Goiorani) I malviventi avevano sottratto occhiali griffati per un valore di diversi migliaia di euro, recuperati dalla polizia di Stato. Tra la refurtiva c'erano decine di profumi di marca, che avevano ancora i codici di tracciabilità.