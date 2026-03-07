Sgomberato il campo rom Via le roulotte abusive | Ripristinata la legalità

Il campo rom di San Matteo è stato sgomberato e le roulotte abusive sono state rimosse. Il sindaco aveva annunciato che sarebbe stata necessaria una soluzione strutturale per affrontare la situazione. La rimozione è stata effettuata nelle ultime ore, con l’obiettivo di ripristinare l’ordine e la legalità nella zona. Nessun altro dettaglio sul procedimento o sulle modalità dell’intervento è stato comunicato.

Il sindaco Massimo Mezzetti lo aveva detto nei giorni scorsi: per il campo nomadi di San Matteo serve una soluzione strutturale. Poi lo aveva ribadito venerdì, facendo presente che era "questione di ore" per smantellarlo. E ieri mattina l’atteso intervento è stato portato a termine senza particolari tensioni. Sotto il ponte dell’alta velocità sulla Canaletto, da anni al centro di polemiche per un insediamento abusivo di rom, alle 8,30 in punto sono arrivate alcune pattuglie della Polizia locale seguite da un paio di carro attrezzi. Nell’arco di un’ora e mezzo l’area è stata sgomberata e i sei mezzi che vi stanziavano tra roulotte e camper trasferiti per il momento nella frazione di San Pancrazio, in un campo dietro la parrocchia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Sgomberato il campo rom. Via le roulotte abusive: "Ripristinata la legalità" Sgomberato il campo nomadi di via Canaletto, roulotte rimosse e famiglia spostataDalla prima mattina la Polizia Locale sta operando accanto al viadotto Tav per smantellare l'insediamento, insieme ai servizi sociali. Deliveroo, via libera al controllo giudiziario. “Non ci sostituiamo allo Stato, ma la legalità va ripristinata”Milano – Sulla stessa linea del caso Glovo, il giudice per le indagini preliminari di Milano ha convalidato anche il controllo giudiziario di... Contenuti e approfondimenti su Sgomberato il campo rom Via le roulotte.... Temi più discussi: Morta travolta dai rom in fuga, sgomberato il campo nomadi abusivo di San Matteo a Modena; Omicidio stradale, la Lega chiede lo sgombero del campo nomadi di San Matteo; Modena. Campo nomadi sgomberato dopo l'incidente fatale a un'anziana; Sgomberato il campo nomadi di San Matteo. Modena, morta e travolta dall'auto in fuga: dopo l'incidente sgomberato il campo nomadiL'incidente è costato la vita all’89enne Antonietta Berselli, uccisa da un’auto in fuga con a bordo quattro giovani rom provenienti dal campo abusivo di via Canaletto ... corrieredibologna.corriere.it Sgomberato il campo nomadi abusivo di San MatteoL’intervento della polizia locale dopo l’incidente mortale costato la vita alla 89enne Antonietta Berselli ... msn.com Modena, morta e travolta dall'auto in fuga: dopo l'incidente sgomberato il campo nomadi x.com @etvrete7 Stamattina le forze dell'ordine hanno sgomberato l'area del Pilastro ancora occupata da attivisti e manifestanti che non sono d'accordo sulla realizzazione del Museo delle bambine e dei bambini (notizia in aggiornamento) #bologna #pilastro #sgom - facebook.com facebook