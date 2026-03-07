Sfondano il magazzino di un' azienda usando un' auto come ariete

Nella notte, intorno alle 2.30, alcune persone hanno utilizzato un'auto come ariete per sfondare il magazzino di un'azienda ottica situata nella zona industriale di Casalserugo. Gli aggressori hanno danneggiato l’ingresso, entrando nel locale senza autorizzazione. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini per identificare i responsabili. Nessuno è rimasto ferito durante l'episodio.

Sono riusciti ad asportare diversi occhiali poi caricati su un furgone. Il danno è in corso di quantificazione Nel corso della notte, intorno alle 2.30, ignoti hanno preso di mira un'azienda ottica nella zona industriale di Casalserugo. Utilizzando un'autovettura come ariete, i malviventi hanno sfondato il cancello carraio e si sono introdotti nella struttura, riuscendo ad asportare diversi occhiali poi caricati su un furgone. Il danno è in corso di quantificazione. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri. PadovaOggi è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

