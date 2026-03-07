Sessantenne trovato impiccato in casa aperto un fascicolo per istigazione al suicidio

Un uomo di 60 anni è stato ritrovato impiccato nella sua abitazione nella zona sud di Messina. La polizia ha aperto un fascicolo per istigazione al suicidio e sta indagando sulle circostanze del decesso. Al momento, non sono stati resi pubblici ulteriori dettagli sulla vicenda. La scena del ritrovamento è stata sequestrata dagli agenti per accertamenti.

Il consulente della Procura dovrà stabilire se i segni lasciati sul corpo del 60enne siano compatibili o meno con il suicidio o se vi siano altre soluzioni. Un incarico già notificato, che gli sarà conferito martedì 10 marzo e che verrà svolto insieme all'avvocato Pietro Ruggeri, consulente di parte dell'indagato. Una volta portata a termine la consulenza, si procederà con l'autopsia sul corpo del 60enne, che potrebbe avvenire anche nella giornata di mercoledì 11 marzo e che sarà effettuata dal medico legale Gennaro Baldino. L'uomo era in pensione e da diversi giorni non aveva notizie sul proprio conto. La scena che gli agenti si sono ritrovati di fronte sembrava condurre a un suicidio in piena regola ma, dopo i rilievi e alcune testimonianze raccolte, i dubbi sono aumentati.