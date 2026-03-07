Serie B 2025 26 - Diretta DAZN 29a Giornata | Palinsesto e Telecronisti

La 29ª giornata di Serie B 202526 sarà trasmessa in diretta su DAZN, con partite che includono derby, grandi incontri e sfide decisive per la classifica e i playoff. Il palinsesto prevede diverse partite, con telecronisti pronti a commentare ogni momento. Gli appassionati potranno seguire gli incontri a partire dagli orari stabiliti, vivendo in tempo reale le emozioni del campionato.

La 29esima giornata di Serie B in diretta su DAZN,Dati, orari, partite in diretta e telecronisti, tra derby, big match e sfide decisive per classifica e playoff.Zona Serie BKT e telecronache dedicate per ogni match. È un Derby che profuma di play off quello che andrà in scena sabato al Braglia di Modena quando i padroni di casa accoglieranno il Cesena di Mignani. La partita, che si disputerà alle 19.30 di sabato 7 marzo, sarà visibile su DAZN anche in modalità gratuita. A soli 5 punti di distanza, Modena e Cesena lottano nella parte alta della classifica sognando non solo un posto in Serie A, ma anche una rivalsa dopo un periodo non positivo: all’ottavo posto, i romagnoli mancano la vittoria da cinque giornate mentre i padroni di casa cercheranno di tornare a vincere dopo le sconfitte incassate contro Padova e Virtus Entella. 🔗 Leggi su Digital-news.it

