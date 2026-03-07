Alle 18, l’AN Brescia torna in vasca per affrontare la Rari Nantes in una partita di Serie A1 maschile, disputata in trasferta a Firenze. La squadra riprende il campionato dopo aver concluso le competizioni di coppa e cerca di riprendere il proprio percorso in campionato. La gara si svolge nella piscina fiorentina, con entrambe le formazioni pronte a scendere in acqua.

Torna in acqua alle 18 l’AN Brescia, attesa dal confronto di Serie A1 con la Rari Nantes Florentia. Alla Piscina Nannini, la squadra lombarda cerca di mantenere la scia della Pro Recco capolista, ma nella testa è forte ancora l’amarezza per l’impresa sfiorata nella prima gara della seconda fase di Champions League con il Barceloneta. Decisivo il parziale di 4-0 di metà gara, nell’11-13 finale: "Non ho nulla da rimproverare ai ragazzi per quanto riguarda il carattere con cui hanno affrontato l’incontro. Contro avversari di questo livello, però, è necessario ridurre al minimo gli errori: abbiamo subito gol evitabili. Questo girone ci farà crescere partita dopo partita. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Serie A1 Maschile. L’AN in trasferta a Firenze: il campionato per smaltire le delusioni di Coppa

