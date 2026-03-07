Nella 28ª giornata di Serie A, si affrontano Juventus e Pisa allo Juventus Stadium di Torino. La partita si gioca oggi e sarà trasmessa in diretta televisiva e in streaming. La sfida coinvolge due squadre con obiettivi diversi: i bianconeri cercano punti utili per la zona europea, mentre i toscani vogliono ottenere un risultato positivo in questa fase del campionato.

La sfida tra Juventus e Pisa è uno degli incontri in programma nella 28ª giornata di Serie A. Il match si gioca allo Allianz Stadium di Torino e rappresenta una partita importante soprattutto per i bianconeri, impegnati nella corsa alle posizioni europee della classifica. La partita tra Juventus e Pisa è in programma sabato 7 marzo 2026 alle ore 20:45. Il calcio d’inizio è fissato nel classico orario serale del sabato di Serie A, uno degli slot principali del campionato italiano. Il match si disputa all’Allianz Stadium di Torino, casa della Juventus, davanti al pubblico bianconero che spingerà la squadra nella fase decisiva della stagione. La partita sarà trasmessa in diretta televisiva su DAZN e Sky. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Serie A: orario e dove vedere Juventus-Pisa in TV e streaming

Pisa Juventus streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie APISA JUVENTUS STREAMING TV – Oggi, sabato 27 dicembre 2025, alle ore 20,45 Pisa e Juventus scendono in campo allo stadio di Pisa, partita valida per...

Juventus-Pisa oggi in TV, dove vederla in TV e streaming: orario e probabili formazioniLa Juve ospita il Pisa nella gara del sabato sera di Serie A per cercare la prima vittoria dopo quattro partite: le probabili formazioni e dove...

Fiorentina-Juventus 1-1: gol e highlights | Serie A

Contenuti utili per approfondire Serie A orario e dove vedere Juventus....

Temi più discussi: Serie A 2025/26: anticipi e posticipi fino alla 30ª giornata; Juventus-Pisa: probabili formazioni Serie A, orario e dove vederla in tv e streaming; Juventus-Pisa: orario e dove vederla in TV e streaming; Juventus-Pisa: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv.

Juventus-Pisa oggi in TV, dove vederla in TV e streaming: orario e probabili formazioniLa Juve ospita il Pisa nella gara del sabato sera di Serie A per cercare la prima vittoria dopo quattro partite: le probabili formazioni e dove vedere ... fanpage.it

Juventus-Pisa: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv(Adnkronos) - Torna in campo la Juventus. Oggi, sabato 7 marzo, i bianconeri sfidano il Pisa - in diretta tv e streaming - nella 28esima giornata di Serie A. La squadra di Spalletti è reduce dal pareg ... msn.com

Juventus, Pisa maçindan sonra Luciano Spalletti'nin kontratini uzatacak. (La Gazzetta dello Sport) x.com

Gli ultimi precedenti tra Juventus e Pisa Tra i due club si contano appena 18 precedenti ufficiali, con un bilancio ovviamente favorevole ai bianconeri: 13 vittorie Juve, 4 pareggi e una sola vittoria del Pisa, datata 1987. Prima di questa stagione, le due - facebook.com facebook