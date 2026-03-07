Serie A Napoli-Torino 2-1 Reazione tardiva al Maradona | gol e highlights

Nel match di Serie A tra Napoli e Torino, i partenopei vincono 2-1 davanti al proprio pubblico. Alisson Santos e Eljif Elmas segnano per il Napoli, mentre nel finale Cesare Casadei riduce le distanze per il Torino. La partita si conclude con il Napoli che ottiene i tre punti, lasciando il Torino con qualche rimpianto.

Il Torino esce dal Maradona con una sconfitta di misura ma anche con qualche rimpianto. Nell’anticipo della 28ª giornata di Serie A, il Napoli si impone 2-1 davanti al proprio pubblico grazie alle reti di Alisson Santos ed Eljif Elmas, mentre nel finale Cesare Casadei riapre i giochi dando ai granata un’ultima speranza. Troppo tardi, però, per strappare punti. La squadra di Roberto D'Aversa paga soprattutto un avvio difficile, che consente ai partenopei di indirizzare subito la gara. Dopo appena sette minuti, infatti, Alisson Santos trova il vantaggio con una conclusione da fuori area precisa sul primo palo che sorprende Paleari. Il Napoli prende fiducia e continua a gestire il ritmo del match, chiudendo il primo tempo avanti di un gol. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

