Serie A la Juventus travolge il Pisa e torna a vincere

La Juventus ha battuto il Pisa con un risultato di 4-0 in una partita di Serie A. Le reti sono state siglate da Cambiaso al 54’, Thuram al 65’, Yildiz al 75’ e Boga al 93’. La gara si è conclusa con una vittoria schiacciante per i bianconeri, che hanno dimostrato la loro superiorità sul campo.

Juventus-Pisa finisce 4-0 grazie alle reti di Cambiaso (54'), Thuram (65'), Yildiz (75') e Boga (93'). I bianconeri tornano a vincere dopo oltre un mese dall'ultima volta (4-1 in casa del Parma) e dopo aver inanellato due pareggi e due sconfitte. Grazie a questi tre punti la squadra di Spalletti si porta a quota 50, al 6° posto, a -1 da Roma e Como. I toscani, invece, sono ultimi in classifica con 15 punti, alle spalle dell'Hellas Verona per differenza reti.