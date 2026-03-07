Serie A Juventus-Pisa 4-0 Poker vista Champions | gol e highlights

Nella partita di Serie A, la Juventus ha battuto il Pisa con un risultato di 4-0. La squadra ha accelerato nel secondo tempo, segnando più gol e dominando l'incontro. La vittoria permette alla Juventus di rafforzare la sua posizione in classifica, mentre il Pisa ha subito la sconfitta senza segnare. La partita ha anche mostrato i momenti salienti e i gol realizzati dai bianconeri.

La Juventus cambia marcia nella ripresa, travolge il Pisa e manda un messaggio chiaro alla corsa Champions. All’Allianz Stadium finisce 4-0 per i bianconeri, protagonisti di un secondo tempo dominante dopo una prima frazione più equilibrata. A decidere la gara sono le reti di Cambiaso, Thuram, Yildiz e Boga, che trasformano la pressione juventina in un poker pesante per classifica e morale. L’avvio non è tutto in discesa. Il Pisa si presenta a Torino con coraggio e nei primi minuti prova a sorprendere la squadra bianconera. La prima vera occasione infatti è degli ospiti: Moreo svetta di testa in area ma trova un attento Perin, decisivo nel deviare il pallone. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

