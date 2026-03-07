Separazione delle carriere Piantedosi | Una riforma attesa da troppo tempo Chi la contesta difende interessi corporativi

Il ministro dell’Interno ha espresso il suo sostegno alla riforma sulla separazione delle carriere tra magistrati giudicanti e requirenti, definendola un cambiamento atteso da molto tempo. Ha inoltre accusato chi si oppone alla proposta di difendere interessi corporativi, sottolineando l’importanza di questa modifica nel sistema giudiziario italiano. La riforma sarà sottoposta a referendum e rappresenta un passo significativo nel settore.

Il ministro dell'Interno sostiene con forza il referendum sulla riforma della magistratura. Sul sorteggio per il Csm: «È già previsto nel nostro ordinamento, le obiezioni non reggono nel merito» Matteo Piantedosi non usa mezze misure. Il ministro dell'Interno entra a piedi uniti nel dibattito sulla separazione delle carriere tra magistrati giudicanti e requirenti, definendo la riforma su cui gli italiani saranno chiamati a votare per referendum «un passaggio di civiltà giuridica e di piena maturità democratica». La posizione del Governo è netta: «È una riforma che sosteniamo con convinzione e che rivendichiamo con orgoglio», dice Piantedosi, che poi allarga lo sguardo al contesto europeo per rafforzare l'argomento.