Senhit ha vinto il San Marino Song Contest 2026 con la canzone “Superstar”, un brano che include una collaborazione con un artista ospite. La cantante italiana si è aggiudicata il primo posto durante la finale tenutasi in Repubblica di San Marino. La competizione ha visto esibirsi diversi artisti, ma alla fine è stata la sua performance a prevalere.

Senhit si è aggiudicata la vittoria del San Marino Song Contest con il brano Superstar che vede il feat. di Boy George: alle sue spalle sul podio Oh La La di Kelly Joyce (secondo posto) e Paolo Belli (Bellissima). Il Teatro Nuovo di Dogana ha ospitato la finale, condotta da Simona Ventura, mentre la direzione artistica è stata affidata a Massimo Bonelli. I dieci big ai quali sono state assegnate le wild card, (svelati durante una conferenza stampa tenutasi alla lounge di Casa Sanremo la scorsa settimana) si sono esibiti insieme ai dieci finalisti selezionati nel corso delle due semifinali, tenutesi nella stessa venue il 4 e 5 marzo. Nella top five figurano anche ad ex aequo al quarto posto Inis Neziri e Maya Azucena. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Senhit ha vinto il San Marino Song Contest 2026 con il brano “Superstar”

Leggi anche: Chi ha vinto San Marino Song Contest 2026? La vincitrice è Senhit feat Boy George in gara all’Eurovision Song Contest 2026 a Vienna

Leggi anche: Senhit vince San Marino Song Contest 2026 con Superstar: la classifica completa

San Marino Song Contest 2026 - I 10 big in finale

Aggiornamenti e notizie su San Marino Song.

Temi più discussi: San Marino Song Contest 2026, vince Senhit feat. Boy George e vola all'Eurovision; Senhit vince il San Marino Song Contest con Superstar scritta insieme a Boy George e va in gara all'Eurovision: Sal Da Vinci mi è sempre piaciuto; Senhit feat. Boy George ha vinto il San Marino Song Contest; Chi ha vinto il San Marino Song Contest 2026 e l’annuncio di Elettra Lamborghini.

Senhit vince San Marino Song Contest 2026 con Superstar: la classifica completaSenhit ha vinto il San Marino Song Contest 2026 con la canzone Superstar. Nel brano un cameo vocale di Boy George che salirà sul palco con lei a Vienna. Sul podio anche Kelly Joyce e Paolo Belli. fanpage.it

San Marino Song contes, Senhit feat. Boy George ha vinto un posto all'EurovisionIn coppia con il musicista inglese rappresenterà lo Stato alla finale che si svolgerà a Vienna dal 12 al 16 maggio. Terzo Paolo Belli ... msn.com

San Marino Song Contest, vince Senhit con «Superstar», canzone scritta da Boy George: va in gara all'Eurovision x.com

il mattino di Padova. . Ecco "Superstar", la canzone portata da Senhit, in featuring con Boy George, che ha vinto il San Marino Song Contest. Rappresenterà il Titano all'Eurovision di Vienna, il prossimo maggio. Il video è di Nicola Cesaro. - facebook.com facebook