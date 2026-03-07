Sei Nazioni Italia-Inghilterra 23-18 | gli azzurri rimontano prima vittoria contro gli inglesi nella storia

Nella giornata del 7 marzo, allo Stadio Olimpico di Roma, l'Italrugby ha battuto l'Inghilterra con il punteggio di 23-18. Gli azzurri sono riusciti a rimontare durante l'incontro e hanno ottenuto la prima vittoria contro la nazionale inglese nella loro storia. La partita, valida per il torneo delle Sei Nazioni, si è conclusa con questa vittoria inaspettata per l'Italia.

Giornata storica per l'Italia del rugby. Oggi, sabato 7 marzo, allo Stadio Olimpico di Roma, l’Italrugby ha battuto per la prima storica volta l’Inghilterra nella quarta giornata del Sei Nazioni 2026. Un successo arrivato in rimonta e che diventa storico nella storia del rugby italiano. Le dichiarazioni dei protagonisti Il protagonista del successo dell'Italia Menoncello ha parlato ai microfoni di Sky Sport: «Ho sognato questo momento per tutta la settimana, sia la vittoria che il premio di mvp. La prima meta è stata studiata, loro erano stanchi dopo i primi 20 minuti, ho sfruttato uno spazio che ho visto e Garbisi me l'ha passata benissimo. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

Sei Nazioni, Italia-Inghilterra 23-18. Primo storico successo azzurro contro gli inglesiRoma, 7 marzo 2026 - Storico successo azzurro al Sei Nazioni: l'Italia ha battuto l'Inghilterra 23-18 (10-12) in una partita della quarta giornata.

Storica vittoria dell’Italia del rugby sull’Inghilterra nel Sei Nazioni: finisce 23-18 per gli AzzurriNel 1991 ci fu il primo incontro tra le due formazioni e oggi nel 2026 arriva la prima vittoria in assoluto dell’Italrugby: è storia.

