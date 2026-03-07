Sei Nazioni di rugby l’Italia fa la storia | gli azzurri battono l’Inghilterra per la prima volta

Durante il torneo Sei Nazioni di rugby, l’Italia ha sconfitto l’Inghilterra per la prima volta nella storia del torneo. La partita si è giocata allo Stadio Olimpico di Roma, con un risultato finale di 23-18. È stato il primo successo degli azzurri contro la squadra inglese, segnando un momento storico per il rugby italiano.

L’Italia fa la storia al Sei Nazioni di rugby. Gli azzurri hanno battuto per la prima volta l’Inghilterra con un punteggio di 23-18 allo Stadio Olimpico di Roma e infrangendo un tabù che durava da sempre nel torneo. Il trionfo arriva dopo 32 sconfitte consecutive e porta la firma delle mete di Manoncello e Marin. Con questa vittoria, la nazionale italiana conquista la seconda affermazione di questa edizione, dopo il successo contro la Scozia e sale al quarto posto in classifica con 9 punti. In testa rimangono Scozia e Francia a 16 punti, seguite dall’Irlanda a 14. Ma quella di oggi resta una giornata memorabile per il rugby azzurro. Furto alle Paralimpiadi: rubate due stone del Curling. 🔗 Leggi su Open.online

Rugby, Sei Nazioni 2026: l’Italia fa la storia contro l’Inghilterra. Quesada: “Un grande passo avanti”Storica vittoria per l’Italia, che nel quarto turno del Guinness Sei Nazioni 2026 batte l’Inghilterra per 23-18 conquistando il primo successo di...

Rugby Sei Nazioni, Italia-Inghilterra: impresa storica degli azzurri, gli inglesi sconfitti all'OlimpicoIl resoconto del match di Italia-Inghilterra, valido per il quarto turno del Sei Nazioni 2026: gli azzurri fanno la storia con la prima vittoria contro gli inglesi ... sport.virgilio.it

