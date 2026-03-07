Una nuova collana di film cult arriva in formato 4K grazie a Plaion e Midnight Classic. Il primo titolo della collezione è un film del 1983 con Adriano Celentano, che si presenta in alta definizione con un video di qualità superiore e un audio migliorato. La confezione include anche un booklet e una card, offrendo ai fan un’esperienza completa di visione.

Da Plaion e Midnight Classic arriva una nuova collana per i grandi cult portati in 4K. Si inizia con un film del 1983 con un Celentano al top del fascino: video super, buon audio, booklet e card. È nata una nuova collana homevideo di Plaion Pictures, che assieme alla già lanciatissima Midnight Factory ha deciso di presentare Cultissimo. La nuova collana è pensata per tutti gli amanti dei grandi classici del cinema, titoli appunto cosiddetti cult che vanno dalla commedia all'italiana al poliziottesco, dall'erotico al western, fino alla fantascienza. Le edizioni sono curate da Manlio Gomarasca e realizzate con la stessa cura, attenzione e rigore di Midnight Factory. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Segni particolari: bellissimo, Adriano Celentano in 4K per il debutto della collana Cultissimo

