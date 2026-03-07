Seconda categoria Big match d’alta quota C’è Cantiano-Ca Gallo

Nell’ottava giornata del girone di ritorno di Seconda Categoria, si svolge il match tra Cantiano e Ca Gallo. Le partite di questa giornata, tutte in programma oggi, coinvolgono squadre del girone A e del girone B. Si tratta di un turno importante che mette di fronte alcune delle formazioni più attese della categoria.

In Seconda Categoria le gare in programma per l’ottava giornata del girone di ritorno anticipano, sia nel girone A che nel girone B tutte oggi. Girone A. Il big match è Cantiano-Ca Gallo (ore 14,30), ovvero la terza contro la seconda in classifica. Sulla sfida di alta classifica, il ds del Cantiano Marco Visicaro: "Bello giocare gare del genere. Noi lo faremo con la massima tranquillità consapevoli del nostro buon momento ma senza particolari assilli di sorta. Rimanere in queste posizioni di classifica alla fine stagione regolare sarebbe una bella soddisfazione. E’ un torneo contrassegnato da grande equilibrio. Molte squadre sono racchiuse nel giro di pochi punti nella parte alta. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

