se ve lo stavate chiedendo bridgerton 4 parla di amicizia

Bridgerton 4 si concentra sul tema dell'amicizia, offrendo uno sguardo diverso rispetto alle precedenti stagioni. La serie, nota per il suo successo, continua a raccontare storie ambientate nell'alta società, ma questa volta pone maggiore attenzione ai legami tra amici piuttosto che alle relazioni amorose. La narrazione si sviluppa attraverso i personaggi e i loro rapporti quotidiani, mantenendo il tono leggero e coinvolgente del franchise.

Per decenni la cultura pop ha funzionato come una gigantesca macchina di addestramento sentimentale. Film, canzoni e anche romanzi ci hanno insegnato che la trama della vita coincide con la ricerca dell’anima gemella. Tutto il resto invece, è destinato a restare spesso sullo sfondo. Ma cosa accade quando quella trama non è più l’unica possibile, o magari semplicemente non ci interessa? L’ultima stagione della serie più chiacchierata del momento, continua a raccontare ciò che ha sempre raccontato: corteggiamenti, matrimoni, desideri e scandali nell’alta società londinese. Eppure, tra balli e promesse, emerge con sempre più forza un altro tipo di legame. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

