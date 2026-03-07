Scuola Mazzi ecco tutte le novità dopo i lavori del primo lotto - Foto e video

Alla scuola Mazzi sono stati completati i lavori del primo lotto di interventi, che hanno portato alla realizzazione di nuovi spazi destinati a palestra, due mense e una sala. Sono stati aggiunti volumi con miglioramenti in termini di qualità tecnica e architettonica, e sono stati mostrati foto e video delle opere completate. L'intervento interessa le strutture già esistenti, con un focus sulla riqualificazione degli ambienti.

IL CANTIERE. Nuovi volumi di qualità tecnica e architettonica dedicati a palestra, due mense e sala polivalente Sopralluogo alla scuola Mazzi di Bergamo nella giornata del 7 marzo. L'edificio è stato realizzato in fasi successive, con un nucleo originario risalente al 1931. «L'edificio è stato realizzato in fasi successive, con un nucleo originario risalente al 1931. I lavori del Lotto 1 appena conclusi hanno previsto la demolizione del blocco del 1970 e l'ampliamento degli spazi esistenti mediante costruzione, nella corte centrale, di volumi dedicati a palestra e locali accessori, sala polivalente e due mense.