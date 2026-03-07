Scuola card docente estesa ai precari

La card docente viene estesa anche ai precari, con l'obiettivo di coinvolgere un numero maggiore di insegnanti. Le risorse destinate alla formazione vengono aumentate, mentre non si prevedono tagli alla platea esistente. La misura riguarda quindi sia il personale stabilizzato che quello con contratti a tempo determinato, con un focus sull’ampliamento delle opportunità di formazione.

"Card docente, altro che tagli: ampliata la platea ai precari e incrementate le risorse per la formazione". Così, in una nota, il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara. "Quando il governo Renzi ha adottato la carta docente erano stati immotivatamente esclusi tutti i docenti precari – sottolineato il ministro -. Non venivano nemmeno considerate le esigenze di formazione del personale Ata. A partire dal 2021 alcune sentenze hanno giustamente riconosciuto anche ai docenti precari il diritto a beneficiare della carta.

