Scrubs il creatore Bill Lawrence sul possibile rinnovo del reboot | Stiamo tutti incrociando le dita

Il creatore di Scrubs, Bill Lawrence, ha annunciato che il team sta sperando in un rinnovo del reboot e che tutti sono fiduciosi di ottenere una risposta positiva. Lawrence ha detto che si stanno incrociando le dita e ha commentato il ritorno della serie con Zach Braff, che recentemente è tornato sugli schermi televisivi. La decisione sulla prosecuzione del progetto dovrebbe arrivare a breve.

L'ideatore della popolare comedy con star Zach Braff, da poco di nuovo sugli schermi televisivi, ha parlato del possibile futuro del progetto. Il reboot di Scrubs sembra sia stato accolto in modo positivo da parte degli spettatori e il creatore della serie ha ammesso che il progetto potrebbe avere una stagione 2. La comedy ambientata nel mondo dei medici ha potuto contare su circa 11.36 milioni di persone che hanno visualizzato il ritorno delle disavventure con star Zach Braff nei primi cinque giorni di presenza nel catalogo di ABC, Hulu, Disney+ e altre piattaforme digitali. Bill Lawrence, che ha creato la serie, ha ora dichiarato: "Sono così felice e grato per il fatto che a qualcuno interessi ancora quello show".