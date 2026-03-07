Scozia da impazzire al Sei Nazioni | travolge la Francia e balza in testa alla classifica!

La Scozia ha battuto la Francia nel match del Sei Nazioni, conquistando una vittoria importante che la ha portata in testa alla classifica. La partita, inizialmente considerata decisiva per il torneo 2026, ha invece riacceso la corsa al titolo, con tre squadre racchiuse in tre punti a pochi minuti dalla fine del match. La sfida ha regalato emozioni e colpi di scena.

Poteva essere il match che chiudeva il discorso Sei Nazioni 2026 e, invece, è stata la sfida che ha riaperto tutto, con tre squadre racchiuse in tre punti a 80 minuti dalla fine. Doccia scozzese per la Francia al Murrayfield, con la Scozia che domina quasi per tutto il match e, alla fine, porta a casa vittoria, bonus e balza al primo posto, affiancando proprio i Bleus, con anche l’Irlanda in piena corsa, a due punti di distanza. Avvio equilibrato tra Scozia e Francia, con i padroni di casa più presenti nel possesso e molto efficaci nel gioco aereo. La pressione scozzese si concretizza al 5’, quando una lunga azione rompe la linea difensiva... 🔗 Leggi su Oasport.it

