Scorci ionici

PORTO CESAREO - Scorcio dell'Isola grande nello scatto di Nicola Leone, un nostro lettore di Guagnano. L'immagine realizzata a Porto Cesareo, nelle scorse ore. LeccePrima intende regalare questa rubrica ai suoi lettori. Si chiama "La foto del giorno" e scopo dell'iniziativa è pubblicare sul nostro giornale gli scatti che vorrete inviarci con una semplice e-mail all'indirizzo [email protected] Vi invitiamo pertanto a dare sfogo al vostro estro fotografico e a firmare per LeccePrima la "Foto del giorno". Ma sono gradite anche due righe di commento, se siete d'accordo: dove è stata scattata la fotografia, per esempio, quando e perché. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

