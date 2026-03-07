Scoppia la ‘Rivolta dei tigli’ | oltre 20 associazioni schierate contro l’abbattimento degli alberi

Oltre venti associazioni si sono unite per opporsi all’abbattimento degli alberi durante i lavori di rifacimento stradale sui Lidi Comacchiesi. La protesta, nota come la ‘Rivolta dei tigli’, ha portato a un caso che ha coinvolto attivisti e cittadini, trasformando una semplice operazione di manutenzione in una questione di rilievo pubblico. La disputa si è fatta sentire anche sui social e nelle piazze locali.

Quella che doveva essere una tranquilla operazione di rifacimento stradale si è trasformata in un caso politico e sociale che sta infiammando i Lidi Comacchiesi. Al centro della contesa ci sono gli 80 tigli di via Livraghi: 30 anni di storia, salute e ombra che l’amministrazione comunale vorrebbe abbattere per rifare marciapiedi e asfalto. Ma la comunità si oppone. Non si tratta più di una protesta isolata, ma di una coalizione imponente. Oltre 20 associazioni locali, nazionali ed europee hanno siglato un patto d'acciaio per la difesa del patrimonio arboreo. Wwf Ferrara, Legambiente Delta del Po, Italia Nostra, Enpa e Fare Ambiente si sono uniti a realtà radicate nel territorio come Progetto Animali Natura, Rete Giustizia Climatica, Difesa Ambientale Estense e molte altre. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

