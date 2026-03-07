Scoperto a spacciare ingerisce due sostanze di stupefacenti | finisce in ospedale

Un uomo coinvolto in attività di spaccio è stato scoperto e ha ingerito due sostanze stupefacenti, finendo in ospedale. La chiamata di un residente di corso Piave alle forze dell’ordine di Ferrara ha segnalato l’attività sospetta in strada. Le operazioni di contrasto allo spaccio proseguono nel territorio. La centrale dei carabinieri ha ricevuto la segnalazione venerdì sera intorno alle 20.

Proseguono le operazioni di contrasto allo spaccio. Verso le 20 di venerdì 6, presso la centrale dei carabinieri di Ferrara è arrivata la chiamata di un residente di corso Piave per segnalare la presenza di attività di spaccio in strada. Sul posto sono stati inviati due equipaggi che, giunti nelle vicinanze della zona segnalata, hanno subito notato due persone intente a confabulare. Dopo pochi istanti, i militari hanno visto che i due uomini si scambiavano qualcosa e, a quel punto, sono intervenuti bloccandoli. L’acquirente, un 18enne residente in provincia, era in possesso della dose di stupefacente acquistata pochi istanti prima, ovvero 0,8 grammi di hashish. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

