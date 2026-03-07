Un giovane sospettato di aver spacciato droga è stato trovato a ingerire due sostanze stupefacenti ed è stato ricoverato in ospedale. La segnalazione di attività di spaccio in corso Piave è arrivata alle 20 di venerdì 6, portando le forze dell'ordine a intervenire presso la centrale dei carabinieri di Ferrara. La polizia ha avviato le indagini per chiarire i fatti.

Proseguono le operazioni di contrasto allo spaccio. Verso le 20 di venerdì 6, presso la centrale dei carabinieri di Ferrara è arrivata la chiamata di un residente di corso Piave per segnalare la presenza di attività di spaccio in strada. Sul posto sono stati inviati due equipaggi che, giunti nelle vicinanze della zona segnalata, hanno subito notato due persone intente a confabulare. Dopo pochi istanti, i militari hanno visto che i due uomini si scambiavano qualcosa e, a quel punto, sono intervenuti bloccandoli. L’acquirente, un 18enne residente in provincia, era in possesso della dose di stupefacente acquistata pochi istanti prima, ovvero 0,8 grammi di hashish. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Sorpreso a spacciare sostanze stupefacenti a un coetaneo, arrestato un ragazzo minorenneI militari della Tenenza di Roseto degli Abruzzi della guardia di finanza hanno tratto in arresto un ragazzo minorenne residente nel comune di Pineto.

Contenuti e approfondimenti su Scoperto a spacciare ingerisce due....

Discussioni sull' argomento Scoperto a spacciare, ingerisce due sostanze di stupefacenti: finisce in ospedale; Soccorso dagli operatori del 118, aggredisce un infermiere che sbalza fuori dall’ambulanza.

Scoperto a spacciare, scalcia contro i carabinieri e tenta la fugaLa scena si è consuma in pochi secondi, nel buio di una strada di Travagliato. Una segnalazione alla centrale operativa, una pattuglia che arriva sul posto e d ... elivebrescia.tv

Spaccio, blitz al parco Bacchelli. Vendeva crack vicino a una scuola. Pusher scoperto e denunciatoGli agenti della polizia locale avevano notato dei movimenti sospetti durante un controllo in borghese. Il cliente aveva preso accordi al telefono, gli operatori sono entrati in azione subito dopo lo ... msn.com

Scoperto meccanismo difensivo naturale che permette di eliminare l'“immondizia invisibile”. Individuato anche un ruolo per i mitocondri cellulari - facebook.com facebook

Improvvisamente vanno a caccia dei simulatori, magari sbagliando bersaglio e lo trovano a Cagliari: chissà perché lo fanno in corsa e non a inizio campionato. È il segno che Rocchi e gli arbitri hanno scoperto ora il problema. Alla fine pagherà qualche sprovv x.com