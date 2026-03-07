Scoperti otto furbetti del tax free Acquisti simulati per 1,3 milioni

Otto persone sono state identificate come coinvolte in un’indagine della Guardia di finanza presso un aeroporto, relativa a una presunta frode fiscale. Durante le verifiche sono stati scoperti acquisti simulati per un valore complessivo di 1,3 milioni di euro, con l’obiettivo di ottenere rimborsi Iva ingiustificati sui beni acquistati da viaggiatori stranieri.

All’aeroporto un’indagine della Guardia di finanza ha portato alla luce una presunta frode fiscale che ruota attorno ai rimborsi Iva destinati ai viaggiatori stranieri. Nel mirino beni di lusso, centinaia di richieste sospette e un sistema studiato per incassare denaro pubblico senza averne diritto. Il conto finale, secondo gli investigatori, sfiora i 250mila euro di rimborsi ottenuti indebitamente a fronte di acquisti per oltre 1,3 milioni. Otto cittadini extra Ue risultano indagati nell’inchiesta coordinata dalla Procura di Busto Arsizio. L’indagine nasce dal lavoro paziente di analisi delle banche dati in uso al Corpo. Proprio da quei... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

