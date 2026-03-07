Tre settimane dopo la piena del Tevere, le sue sponde sono ancora ricoperte di fango, detriti e immondizia, mentre si susseguono le polemiche tra le autorità competenti sulla gestione della pulizia. La situazione si manifesta evidente lungo le rive del fiume, dove i residui di materiale accumulato si notano chiaramente. La disputa tra le parti coinvolte riguarda le responsabilità e i tempi di intervento necessari per ripristinare lo stato precedente.

Una banchina per due, e i risultati sono sotto gli occhi di tutti. A tre settimane dalla piena del Tevere le sponde del fiume sono ancora ricoperte di fango, detriti e immondizia. Dietro agli interventi mancati o in ritardo per dare nuovo decoro alle banchine c'è anche una questione burocratica che vede contrapposti Campidoglio e Regione Lazio. Ieri, per tentare di capire chi dei due enti fosse responsabile delle pulizie lì alla base dei muraglioni, abbiamo sentito le rispettive campane. Nessuna dichiarazione diretta, ma spiegazioni spifferate, come da copione, insomma. Secondo persone «informate» all'interno dell'assessorato regionale alla Tutela del territorio, la pulizia è totalmente in capo al Comune da quando il Campidoglio ha deciso di realizzare la ciclabile. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Scontro di competenze sulla pulizia del Tevere. Ecco il risultato tra fango e immondizia

Maltempo: al via pulizia banchina e ciclabile del Tevere tra ponte Sisto e ponte GaribaldiDopo la denuncia dei residenti, raccolta da “Agenzia Nova”, stamattina all’alba è stata avviata la pulizia della banchina del fiume Tevere, situata...

Maltempo: s’abbassa il livello del Tevere a Roma, banchine sommerse da fango e detritiDopo le intense piogge che hanno colpito Roma nelle ultime settimane, provocando significative piene del fiume Tevere, la situazione sembra ora in...

Tutto quello che riguarda Scontro di competenze sulla pulizia del....

Temi più discussi: Le Competenze infermieristiche avanzate sono una risorsa strutturale, non terreno di scontro; Sanità, scontro sulle competenze: il sindacato Nursing Up replica alla FNOMCeO: No a contrapposizioni, in gioco la qualità delle cure; Scontro tra Cisl Fp e FNOMCeO sul ruolo degli infermieri nel Ssn; La scuola non si etichetta: autonomia costituzionale e libertà d’insegnamento contro ogni strumentalizzazione.

Nuovo scontro tra Fnomceo e Fnopi sulle competenze infermieristicheIl presidente degli Ordini dei medici: Passaggio di competenze dai medici agli infermieri che rischia di far abbassare la qualità dell'assistenza. quotidianosanita.it

Presidenti ai ferri corti. Verde pubblico, ’scontro’ sulle competenze professionaliAlcune affermazioni rese in seguito all’incontro pubblico organizzato da ’Grosseto Città Aperta’ sul tema del verde pubblico hanno creato incomprensioni fra il Collegio dei Periti agrari e dei Periti ... lanazione.it

Un uomo di circa 60 anni ha perso la vita nello scontro tra due automobili - facebook.com facebook

#Lazio, durissimo scontro in diretta tra Nando #Orsi e Mario #Mattioli Mattioli attacca i tifosi biancocelesti e Orsi risponde: "Parla della tua squadra, non sai niente della Lazio! Dicevi che Lotito avrebbe parlato: e ora!" NEI COMMENTI, IL VIDEO DELLO x.com