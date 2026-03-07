Sciopero generale in arrivo a marzo | a rischio sanità e scuola anche a Novara

A marzo si prevede uno sciopero generale che coinvolge diversi settori, tra cui sanità e scuola, e che riguarda anche la città di Novara. La protesta è stata indetta dai sindacati in occasione della Giornata internazionale della donna e interesserà sia il settore pubblico che quello privato. La mobilitazione potrebbe influenzare le attività quotidiane in molte realtà locali e nazionali.

Possibili disagi per lo sciopero generale, indetto per tutti i settori pubblici e privati in occasione della Giornata internazionale della donna Anche quest'anno, in occasione della Giornata internazionale della donna, i sindacati hanno proclamato una giornata di sciopero generale che coinvolge quasi tutti i settori, sia pubblici che privati. La mobilitazione è in programma per la giornata di lunedì 9 marzo. Tutti i comparti sono interessati: dai trasporti alla scuola passando per la sanità (con l'obbligo di legge di garantire i servizi essenziali). In particolare, nel nostro territorio, le scuole potrebbero non garantire le lezioni e nel comparto sanità potrebbero saltare le visite non d'emergenza.