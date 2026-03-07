Il 9 marzo si terrà uno sciopero che coinvolge diversi settori, ma la Commissione di garanzia sugli scioperi ha chiarito che i trasporti ferroviari e aerei non saranno interessati dall'agitazione. La decisione è stata comunicata ufficialmente, specificando quali servizi resteranno operativi e quali invece potrebbero subire sospensioni o riduzioni. La misura interessa principalmente altri comparti e settori lavorativi.

Lo sciopero generale di lunedì 9 marzo 2026, indetto in occasione della giornata internazionale dei diritti delle donne (che cade l'8 marzo), non riguarderà il settore dei trasporti. A confermarlo è la Commissione di garanzia con una nota: "Con riferimento allo sciopero generale di lunedì 9 marzo, la Commissione di garanzia ricorda che, da tale astensione, le organizzazioni proclamanti hanno escluso l'intero settore dei trasporti". Non dovrebbero esserci disagi, dunque, per coloro che dovranno utilizzare i mezzi di trasporto o viaggiare in treno o aereo nella giornata di lunedì 9 marzo. Lo sciopero interesserà invece altri settori, tra cui la scuola e la sanità. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Sciopero 9 marzo: trasporti non coinvolti

