Scioperi settimana dal 9 al 15 marzo 2026 le città coinvolte | lunedì da incubo poi stop a bus e scuola

Durante la settimana dal 9 al 15 marzo 2026 sono previste diverse agitazioni in molte città italiane. Lunedì sarà caratterizzato da scioperi che coinvolgono principalmente il settore dei trasporti e delle scuole, con molte città che potrebbero trovarsi senza mezzi pubblici e senza lezioni. L'elenco completo delle proteste e delle astensioni dal lavoro viene pubblicato di seguito.

Settimana ad alta intensità sindacale dal 9 al 15 Marzo 2026, con lo sciopero di lunedì 9 Marzo a fare da perno: diverse sigle nazionali convocano un'agitazione che coinvolge ampia parte del lavoro pubblico e privato, con adesioni che spaziano dal terziario ai servizi. La giornata vede anche mobilitazioni territoriali nel Lazio e a Cuneo e iniziative mirate in ambiti come scuola, ricerca, pulizie e igiene ambientale. Sul fronte dei trasporti, mercoledì 11 Marzo sono attesi disagi sui treni Italo (fascia 9:01-16:59), mentre venerdì 13 Marzo si ferma in due finestre il TPL di Udine. Chiusura di settimana con lo sciopero nel trasporto merci su rotaia a Verona, dalle 18:00 di sabato 14 fino alle 17:59 di domenica 15.