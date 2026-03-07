Scialpinista si infortuna al Monte Portule | recuperata dall’elicottero

Un escursionista è stato recuperato dall’elicottero dopo essersi infortunato al Monte Portule, nella zona del Secondo Canale sull’Altopiano dei Sette Comuni. L’incidente si è verificato durante un’escursione in montagna, e sul posto sono intervenuti i soccorritori che hanno portato a termine il recupero. L’operazione di soccorso si è conclusa con successo e senza ulteriori complicazioni.

La 62enne di Abano Terme si è fatta male a un ginocchio durante la discesa del Secondo Canale. Trasportata in elicottero al Rifugio Val Formica e poi in ospedale Intervento di soccorso in montagna nella zona del Secondo Canale del Monte Portule, sull'Altopiano dei Sette Comuni. Una scialpinista di 62 anni, residente ad Abano Terme, si è infortunata a un ginocchio mentre scendeva con un amico e non è più stata in grado di proseguire autonomamente. Sul posto è stato inviato l'elicottero di Treviso Emergenza, che ha sorvolato la zona indicata dalle coordinate fino a individuare il punto dell'incidente. Dopo averne verificato le condizioni, il tecnico di elisoccorso ha provveduto al recupero della donna con un verricello di circa 30 metri.