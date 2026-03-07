Sci di fondo impresa storica per Sara Proietti Cignitti | la laziale conquista il titolo italiano sprint U16

Sara Proietti Cignitti ha vinto il titolo italiano nella sprint in tecnica libera nella categoria Allievi U16 ai Campionati Italiani di sci di fondo a Bosco Chiesanuova. La laziale si è distinta nella gara di 1,2 chilometri, portando a casa il risultato che rappresenta una tappa importante nella sua carriera. La competizione si è svolta oggi, attirando l’attenzione degli appassionati di sport invernali.

Impresa storica per Sara Proietti Cignitti, protagonista assoluta ai Campionati Italiani Allievi U16 in corso a Bosco Chiesanuova, dove ha conquistato il titolo italiano nella sprint in tecnica libera sulla distanza di 1,2 chilometri. Un risultato straordinario per la giovane atleta del Winter Sport Subiaco, capace di firmare una prestazione eccezionale e di confermarsi tra i talenti più interessanti del fondo giovanile italiano. La sciatrice laziale ha costruito il suo successo con grande determinazione, superando con autorità quarti di finale e semifinale prima di dare il meglio di sé nella manche decisiva. Sulla impegnativa pista Gaibana, Proietti Cignitti ha saputo gestire la finale con intelligenza e carattere, rendendosi protagonista di una rimonta entusiasmante.