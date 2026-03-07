Ai Mondiali Under 23 di Lillehammer, Gabriele Matli si è classificato dodicesimo nella gara di sci di fondo di 10 km in tecnica classica, mentre Beatrice Laurent si è piazzata ventunesima tra le donne. La competizione continua con altri atleti italiani e rappresentanti di diverse nazioni coinvolti nelle diverse discipline del evento.

Nella gara maschile si impone il finlandese Niko Anttola, vincitore con il crono di 24’23"0, davanti al norvegese Casper Grindhagen, d’argento a 30"8, ed allo svedese Anton Grahn, di bronzo a 39"2. Il migliore degli azzurrini è Gabriele Matli, dodicesimo con un ritardo di 59"4, mentre Davide Ghio è ventunesimo a 1’34". Andrea Zorzi chiude 33° a 2’03"7, infine Teo Galli si classifica in cinquantesima piazza. Nella prova femminile il titolo iridato di categoria va alla norvegese Eva Ingebritsen, che svetta in 28’43"2, con ben 32"8 di margine nei confronti della svizzera Marina Kälin, seconda, mentre la francese Leonie Perry si colloca in terza piazza. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sci di fondo, Gabriele Matli fuori dalla top ten nella 10 km tc dei Mondiali U23

