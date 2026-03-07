Sci di fondo Davide Graz esce in semifinale nella sprint tl di Lahti Vince sempre Klaebo

Nella sprint in tecnica libera a Lahti, in Finlandia, la nona tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci di fondo, Davide Graz si ferma in semifinale. La vittoria è di Johannes Hoesflot Klaebo, che supera Lars Heggen. Sul podio si piazza anche il francese Jules Chappaz. La gara ha visto una doppietta norvegese, con Klaebo che ha concluso davanti a tutti.

La sprint maschile in tecnica libera di Lahti, in Finlandia, sede della nona tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci di fondo, vede la doppietta norvegese, con Johannes Hoesflot Klaebo che precede Lars Heggen, mentre completa il podio il transalpino Jules Chappaz. In casa Italia esce in semifinale Davide Graz, 12°, mentre si fermano ai quarti di finale Federico Pellegrino, 13°, Martino Carollo, 17°, e Michael Hellweger, 29°. In finale si impone il norvegese Johannes Hoesflot Klaebo, che dopo aver vinto le qualificazioni si impone in tutti i turni e vince nell'ultimo atto in 2'49?84, precedendo il connazionale Lars Heggen, secondo a 0?42, mentre per il gradino più basso del podio il transalpino Jules Chappaz, terzo a 1?77, brucia l'elvetico Janik Riebli, quarto a 1?84.