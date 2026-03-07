Sci di fondo | bis Svezia tra le donne a Lahti vince Sundling Iris de Martin Pinter si ferma in semifinale

A Lahti, nella gara di sprint a tecnica libera femminile di sci di fondo, Jonna Sundling ha conquistato la vittoria, mentre Iris de Martin Pinter si è fermata in semifinale. La competizione si è svolta in una giornata molto positiva per la squadra svedese, che ha dominato la prova e ottenuto il primo posto. Nessuna atleta ha raggiunto il podio, e la gara si è conclusa con la vittoria di Sundling.

Va a Jonna Sundling la sprint a tecnica libera femminile di Lahti, in una giornata estremamente felice per la Svezia al netto di un mancato tris per un’autentica inezia. Ad ogni modo, per la classe 1994 di Umeå arriva un successo che è il sedicesimo della sua carriera: tutti tranne due sono arrivati nelle gare più veloci della Coppa del Mondo. Finale dominata da Sundling, che mantiene praticamente sempre la testa e resiste anche al potente ritorno nel finale di Linn Svahn, che paga il fatto di non aver tenuto particolarmente nel tratto mosso. 17 i suoi centesimi di ritardo, mentre per il terzo posto la tedesca Coletta Rydzek, a 84 centesimi, per pochissimo impedisce a Johanna Hagstroem di piazzare il tris svedese (per 2 centesimi, a essere esatti). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Sci di fondo: bis Svezia tra le donne a Lahti, vince Sundling. Iris de Martin Pinter si ferma in semifinale Sci di fondo, Iris De Martin Pinter si spinge fino alle semifinali della sprint tc di Goms. Vince Linn SvahnA Goms, in Svizzera, nell’ambito della settima tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci di fondo, la sprint individuale femminile in tecnica... LIVE Sci di fondo, Sprint tc Goms 2026 in DIRETTA: NUMERO PAZZESCO DI IRIS DE MARTIN PINTER!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:00 Che grinta amici! Questo vogliamo vedere! ESALTANTE! Si qualifica con una grande prova e vola ancora... Contenuti utili per approfondire Sci di fondo bis Svezia tra le donne a.... Temi più discussi: Klaebo con l'obiettivo bis, pronostico incerto tra le donne: le startlist degli skiathlon di Falun; Sci di fondo, ‘la cattedrale’ di Lahti pronta ad accogliere le fondiste e… l’ottavo Mondiale!; La rimonta di Pellegrino e le imprese leggendarie di Klæbo e Prevc: il meglio dei Giochi Olimpici in Val di Fiemme; La Fanti bissa il successo in GS al GPI a Pozza di Fassa organizzato dagli sci club Napoli e 3punto3. Sci di fondo: bis Svezia tra le donne a Lahti, vince Sundling. Iris de Martin Pinter si ferma in semifinaleVa a Jonna Sundling la sprint a tecnica libera femminile di Lahti, in una giornata estremamente felice per la Svezia al netto di un mancato tris per ... oasport.it Sci di fondo oggi in tv: orari sprint tl Lahti 2026, programma, streamingTerzultima settimana di Coppa del Mondo per quanto riguarda lo sci di fondo nella stagione 2025-2026, che già molto ha vissuto in termini di risultati in ... oasport.it Dopo l'opening di Ruka, la CdM di sci di fondo torna sulle nevi finniche. A Lahti, sabato 7 marzo, andrà in scena la sprint a skating, dove il padrone del circuito è favoritissimo e ha nel mirino il record assoluto di vittorie in coppa negli sport olimpici invernali. Per - facebook.com facebook