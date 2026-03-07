Sci alpino subito due medaglie per l’Italia alle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026

Alle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026, lo sci alpino ha portato subito le prime medaglie per l’Italia, dopo la cerimonia di apertura di ieri. Gli atleti italiani hanno conquistato due podi nelle competizioni iniziali, segnando l’inizio della partecipazione italiana in questa disciplina. La manifestazione sportiva è ora entrata nel vivo, con gli atleti pronti a sfidarsi nelle prossime gare.

Dopo la meravigliosa Cerimonia d’Apertura di ieri, le Paralimpiadi di Milano Cortina 2026 sono entrate nel vivo e lo sci alpino ha subito regalato le prime medaglie all’Italia. La prima è arrivata nella discesa libera femminile nella categoria VI (Visual Impaired) con Chiara Mazzel, accompagnata dalla sua guida Nicola Cotti Cottini, che ha concluso al secondo posto, cogliendo la medaglia d’argento. L’azzurra ha concluso a 48 centesimi dall’austriaca Veronika Aigner, mentre il bronzo è andato alla slovacca Alexandra Rexova, staccata di quasi cinque secondi. Non lontana dal podio, l’altra coppia azzurra, Martina Vozza con Ylenia Sabidussi, che ha concluso al quinto posto (+7. 🔗 Leggi su Oasport.it

