Sci alpino oggi seconda discesa libera femminile in Val di Fassa e gigante maschile Kranjska Gora | a che ora e dove vederle in diretta

Oggi, sabato 7 marzo, alle 10:45, in Val di Fassa si svolge la seconda discesa libera femminile di Coppa del mondo di sci alpino, con le atlete che si preparano a sfidarsi sulla pista della Ski Area San Pellegrino. Contestualmente, a Kranjska Gora, si tiene il gigante maschile, entrambe le competizioni vengono trasmesse in diretta. La giornata vede quindi due eventi di rilievo nel circuito internazionale.

Luca Argentero: “L’avvocato Ligas? È uno stron*o. Ma questa serie è diversa da tutte le altre” Seconda gara della tre giorni sulla pista La Volata del Passo San Pellegrino. Laura Pirovano, dopo aver centrato ieri la sua prima vittoria in carriera, è la più attesa delle azzurre Ieri, venerdì 6 marzo, la tre giorni non poteva iniziare meglio per i colori azzurri. Laura Pirovano, 28 anni, sulla pista La Volata, uno dei centri di allenamento più importanti per la nostra nazionale, ha conquistato la prima meritatissima vittoria in carriera, arrivata insieme al suo primo podio, dopo una serie infinita di piazzamento che da tempo avevano sancito come questa atleta, trentina, fosse ormai tra le migliori velociste del circo bianco. 🔗 Leggi su Today.it

A che ora lo sci alpino oggi: startlist discesa Val di Fassa e gigante Kranjska Gora, tv, streamingSarà un sabato dalle grandi emozioni e per tutti i gusti quello che attende gli appassionati.

Sci Alpino oggi in TV, dove vedere la discesa in Val di Fassa e il gigante di Kranjska Gora: orari e programmaLa discesa libera femminile e il Gigante maschile si disputano oggi: donne in pista alle 10:45, uomini al cancelletto nelle due manche (9:30 e 12:30).

Federica BRIGNONE, che emozione! In lacrime dopo il rientro in pista a 300 giorni dall'infortunio

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Sci alpino oggi seconda discesa libera....

Temi più discussi: Quando lo sci alpino oggi in tv: orario seconda prova discesa Val di Fassa, startlist, streaming; Laura Pirovano, la prima vittoria in Coppa del mondo: trionfa nella discesa libera in Val di Fassa · Sci alpino; Presentata ad Itas la Coppa del Mondo sci alpino Val di Fassa; La Val di Fassa è pronta a vivere la sua seconda volta in Coppa del Mondo: presentato il trittico di velocità su 'La VolatA'.

Quando lo sci alpino oggi in tv: orario seconda prova discesa Val di Fassa, startlist, streamingÈ il momento dell'ultima rifinitura. La Coppa del Mondo di sci alpino torna in pista per proporre la seconda prova cronometrata della discesa libera ... oasport.it

Quando lo sci alpino oggi in tv: orario discesa Val di Fassa, startlist, streamingÈ il momento della verità: due gare in meno di ventiquattro ore per definire il quadro della situazione in vista della finale di Lillehammer. La Coppa del ... oasport.it

Val di Fassa - facebook.com facebook

An easy breezy beautiful day in Val di Fassa #stifelusskiteam @fisalpine x.com