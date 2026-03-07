Sci Alpino oggi in TV dove vedere la discesa in Val di Fassa e il gigante di Kranjska Gora | orari e programma

Oggi lo sci alpino propone due eventi in TV: la discesa libera femminile in Val di Fassa alle 10:45 e il gigante maschile di Kranjska Gora con le due manche alle 9:30 e alle 12:30. Le atlete femminili scendono in pista questa mattina, mentre gli uomini si preparano per le due sessioni di gara. La programmazione completa è disponibile sui canali dedicati allo sci.

Orari e diretta tv in chiaro delle gare odierne sui canali della Rai.

