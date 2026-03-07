Sci alpino | in Val di Fassa Laura Pirovano si ripete Elena Curtoni no

In Val di Fassa, Laura Pirovano si ripete e ottiene un buon risultato nello sci alpino, mentre Elena Curtoni non riesce a replicare la performance di ieri, quando aveva concluso in decima posizione. La competizione si svolge con i due atleti che affrontano le rispettive prove, senza ulteriori dettagli sui tempi o classifiche finali. La giornata si conclude con esiti differenti per le due sciatrici.

La trentina bissa il successo di ieri anche nella discesa libera odierna; la valtellinese sbaglia e accusa un ritardo di quasi 2" In Val di Fassa continuano le giornate da sogno per Laura Pirovano, mentre Elena Curtoni non riesce a ripetere la buona prova di ieri quando era riuscita a chiudere in decima posizione. Questa mattina si è infatti disputata la seconda discesa libera valida per la Coppa del mondo di sci alpino femminile nella località delle Dolomiti e Laura Pirovano ha bissato il successo di ieri. La trentina, che ieri aveva preceduto di un solo centesimo la tedesca Emma Aicher, oggi ha tagliato il traguardo in 1'20"91 battendo sempre per un solo centesimo l'austriaca Cornelia Huetter. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

Articoli correlati

LIVE Sci alpino, superG Val di Fassa 2026 in DIRETTA: stupenda Elena Curtoni, è in testa davanti a Robinson! Tra poco Pirovano e GoggiaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM MASCHILE DI KRANJSKA GORA ALLE 9.

Una raccolta di contenuti su Sci alpino in Val di Fassa Laura...

Temi più discussi: Laura Pirovano, la prima vittoria in Coppa del mondo: trionfa nella discesa libera in Val di Fassa · Sci alpino; Valanga rosa nel SuperG Val di Fassa, due azzurre fra le prime tre: vince Elena Curtoni, 3ª Zenere; PRIMO SQUILLO PER PIROVANO! LAURA SI IMPONE NELLA DISCESA DI VAL DI FASSA: Sono al settimo cielo!; Sci alpino oggi seconda discesa libera femminile in Val di Fassa e gigante maschile Kranjska Gora: a che ora e dove vederle in diretta.

Classifica Super Gigante femminile Val di Fassa 2026: vince Curtoni con Zenere sul podioSettimo super-g della stagione per la Coppa del mondo di sci alpino femminile sulle nevi della Val di Fassa. Sulla pista La VoLata ... discoveryalps.it

Quando lo sci alpino oggi in tv: orario discesa Val di Fassa, startlist, streamingÈ il momento della verità: due gare in meno di ventiquattro ore per definire il quadro della situazione in vista della finale di Lillehammer. La Coppa del ... oasport.it

La situazione dopo il trittico di velocità in Val di Fassa; il super-g odierno, pur concedendo 21 punti a Robinson, ha avvicinato la bergamasca all'obiettivo di questo finale di stagione, mentre il podio nella generale (dove Pirovano sale ancora, adesso la trentina - facebook.com facebook

RT @ItaliaTeam_it: LA VAL DI FASSA È NOSTRA 6 marzo: Pirovano vince la prima discesa. 7 marzo: Pirovano vince la seconda discesa. 8 mar… x.com