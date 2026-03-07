Scelta scuole graduatorie di istituto fino a venti per classe di concorso Non si indica ordine di preferenza non si inserisce numero ore supplenza

Il 2 marzo 2026, durante il question time trasmesso su OrizzonteScuola TV condotto da Andrea Carlino, si è parlato delle nuove modalità di scelta delle scuole nelle graduatorie di istituto. Sono stati spiegati i dettagli relativi alla possibilità di indicare fino a venti scuole per ogni classe di concorso senza dover specificare un ordine di preferenza né inserire il numero di ore di supplenza.

Nel question time del 2 marzo 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite la docente esperta Sonia Cannas, è stata affrontata una questione relativa all’aggiornamento delle graduatorie. Ritorniamo a parlare di differenza tra la scelta delle scuole per le graduatorie di istituto (entro il 16 marzo) e la scelta delle max 150 preferenze (in estate). L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Graduatorie GPS 2026: si presenterà domanda anche per le venti scuole delle graduatorie di istituto. Tutte le infoGraduatorie GPS 2026: attesa per febbraio l’Ordinanza che disciplinerà l’aggiornamento e i nuovi inserimenti per gli anni scolastici 2026/27 e...

GPS 2026, nella scelta sedi per le graduatorie di istituto per la A-23 è possibile indicare sia scuole secondarie di primo grado sia di secondo gradoNel question time del 3 marzo 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Attilio Varengo della segreteria nazionale Cisl...

Aggiornamenti e notizie su Scelta scuole.

Temi più discussi: Scelta delle sedi per le graduatorie di istituto: entro il 16 marzo. Differenze rispetto alle 150 preferenze estive. Pillole di Question Time; GPS 2026/28, compiliamo la domanda: scelta graduatorie di interesse, fascia e titoli di accesso. VIDEO; Docenti: aggiornamento GPS 2026-2028, pubblicata l’Ordinanza. Domande dal 23 febbraio al 16 marzo; GPS 2026/2028: la scelta della provincia diventa strategica in graduatorie sempre più competitive.

GPS 2026, nella scelta sedi per le graduatorie di istituto per la A-23 è possibile indicare sia scuole secondarie di primo grado sia di secondo gradoNel question time del 3 marzo 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Attilio Varengo ... orizzontescuola.it

GPS 2026/28, compiliamo la domanda: scelta graduatorie di interesse, fascia e titoli di accesso. VIDEOIl Ministero ha pubblicato l’Ordinanza per l’aggiornamento delle Graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) 2026/28. Le domande possono essere presentate dalle ore 12:00 del 23 febbraio fino alle ... orizzontescuola.it

Ho una domanda. Nel prossimo aggiornamento GPS (, parlo della scelta delle 150 scuole) sarà possibile inserire nuovi titoli, tipo certificazioni informatiche Grazie - facebook.com facebook