Scamacca ci mette due volte la testa | l’Atalanta rimonta l’Udinese ma impatta sul 2-2

L’Atalanta e l’Udinese si sono affrontate a Bergamo in una partita terminata 2-2, con due reti di Scamacca di testa che hanno permesso ai padroni di casa di recuperare lo svantaggio iniziale. L’Udinese era passata in vantaggio con due gol, ma l’Atalanta ha reagito e ha raggiunto il pareggio negli ultimi minuti. Il risultato lascia entrambe le squadre con un punto, senza cambiare sostanzialmente la classifica.

Al doppio vantaggio friulano con Kristensen e Davis risponde il numero nove con la doppietta (in coppia con Krstovic). Un punto che muove la classifica, ma può compromesse la corsa Champions Bergamo. Un punto che lascia l'amaro in bocca, se pur ottenuto con slancio. L'Atalanta rimonta l'Udinese con la doppia testata di Scamacca, risale da 0-2 a 2-2, ma lascia l'opera incompleta e si deve accontentare di un pareggio che per la corsa alla Champions League serve a poco o nulla. Meglio di una sconfitta, ma con la prospettiva di trovarsi a -8 dal quarto posto al termine della giornata. La gestione del turnover con una lunga serie di impegni è più un obbligo che una scelta, viste le 4 partite in 10 giorni e i continui infrasettimanali con un mese da 7 gare in 22 giorni.