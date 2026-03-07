SBC Eroi FUT Birthday | Zé Roberto 91 – L’immortale brasiliano è il jolly definitivo!

EA Sports ha presentato la versione Eroe FUT Birthday di Zé Roberto, il calciatore brasiliano classe 91, considerato uno dei giocatori più completi. La carta speciale mette in risalto le sue capacità tecniche e l’efficienza in campo, rendendolo un elemento molto richiesto tra i giocatori di FIFA. La versione celebra le prestazioni del calciatore durante la sua carriera e il suo ruolo di jolly in squadra.

Se cercate la definizione di “giocatore totale”, l’avete appena trovata. EA Sports celebra la leggenda di Zé Roberto con una versione Eroe FUT Birthday che rasenta la perfezione tecnica. Grazie alla combo 5? Mosse Abilità e 5? Piede Debole e a una versatilità di ruoli senza precedenti, questa carta può ricoprire letteralmente ogni posizione sulla fascia sinistra o al centro del campo. Zé Roberto non ha punti deboli. Con statistiche tutte superiori all’85 (e tre sopra il 90), è il centrocampista o terzino che ogni pro-player vorrebbe in squadra. È una delle SBC più lunghe e dispendiose rilasciate finora (circa 1.2M – 1.4M di crediti). Avrete 21 giorni per completare questo enorme puzzle di rose: 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

FC 26 SBC Eroi FUT Birthday: Mario Mandžuki? (89) – Il ritorno di “Super Mario”!Le celebrazioni del compleanno di Ultimate Team portano con sé una delle carte più attese e amate dalla community: Mario Mandžuki?.

FC 26 SBC FUT Birthday Team 1 Upgrade: Il colpaccio senza limiti di OVR!A differenza della versione limitata, questa sfida è il vero “biglietto della lotteria” dell’evento.

