Savio | Next Gen è fondamentale Brambilla determinante Quando mi sono allenato coi grandi…

Savio ha dichiarato che il settore Next Gen è essenziale e che Brambilla ha avuto un ruolo determinante. Ha anche raccontato di aver avuto l'opportunità di allenarsi con giocatori di prima squadra, sottolineando l'importanza di queste esperienze per la sua crescita. La sua testimonianza mette in evidenza il valore del percorso di sviluppo dei giovani nel club.