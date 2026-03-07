Savio | Next Gen è fondamentale Brambilla determinante Quando mi sono allenato coi grandi…
Savio ha dichiarato che il settore Next Gen è essenziale e che Brambilla ha avuto un ruolo determinante. Ha anche raccontato di aver avuto l'opportunità di allenarsi con giocatori di prima squadra, sottolineando l'importanza di queste esperienze per la sua crescita. La sua testimonianza mette in evidenza il valore del percorso di sviluppo dei giovani nel club.
Juventus Next Gen, Brambilla fiducioso: «Abbiamo iniziato bene il girone di ritorno: ecco quando capiremo a che punto stiamo»di Redazione JuventusNews24Juventus Next Gen, mister Brambilla fiducioso dopo un buon inizio di girone di ritorno.
Orario Bra Juventus Next Gen: quando si gioca l'ultimo match d'andata di Serie C. I dettagli sulla sfida dei bianconeri di Brambilla
Juventus Next Gen, Savio: Consapevoli di essere sulla strada giusta. Contro la Vis Pesaro scontro diretto per i playoffFederico Savio, giocatore della Next Gen, ha parlato al sito della Juventus prima della gara contro la Vis Pesaro: Il periodo che sta attraversando la squadra è positivo e la ... tuttojuve.com
Juventus Next Gen-Vis Pesaro diretta tv live: Lo streaming gratisLo streaming gratis della gara di campionato Juventus Next Gen-Vis Pesaro: la partita in diretta tv live grazie a Sisal ... msn.com
Paradosso #Juve Next Gen: classifica da sogno ma nessun talento convince Spalletti x.com
Juventus. . A perfect birthday gift for Juventus Next Gen coach Massimo Brambilla, as the Bianconeri secured a 1-0 away win against Pontedera. Goal by Serigne Deme just after the half-hour mark - facebook.com facebook