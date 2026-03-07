Sarah Ferguson ha ottenuto un accordo economico dopo il divorzio dall'ex principe Andrea, ma non sono stati resi noti i dettagli precisi. Si confrontano le cifre con quelle di Lady Diana, che in passato ricevette una somma significativa al momento della separazione da re Carlo. L’articolo analizza le differenze tra gli importi e le condizioni finanziarie delle due ex consorti della famiglia reale.

Nel 1996, anno in cui Lady Diana ha ottenuto un accordo da 22 milioni di dollari e un risarcimento annuale dall’addio all’attuale re Carlo, Sarah Ferguson ha incassato 475 mila dollari. La disparità, come ha raccontato lei stessa a Oprah Winfrey nel 2019, è dovuta alla sua scelta di mantenere buoni rapporti con i reali britannici. «Ho scelto l’amicizia con la famiglia – ha dichiarato – Volevo essere amica del capo» (intendendo la compianta regina Elisabetta II). La decisione, però, non è diventata a lungo sostenibile perché l’ex duchessa di York ha voluto mantenere il proprio stile di vita ed è ricorsa a ogni espediente pur di non abbandonarlo. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Sarah Ferguson, in che condizioni economiche è? Facciamole i conti in tasca (dopo il divorzio dall'ex principe Andrea)

