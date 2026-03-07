Sarà Ferrari vera? Stagione senza appello

Domattina alle 5 si alzerà il sipario sul Mondiale di Formula Uno, un campionato che si presenta pieno di incertezze e con molte domande senza risposta. La stagione si prospetta senza appello e il risultato finale resta tutto da scoprire. La competizione si svolge tra team e piloti pronti a sfidarsi in ogni gara, mentre gli appassionati attendono di vedere come evolverà la corsa per la vittoria.

Alba Rossa? Magari! Domattina alle 5 si alzerà il sipario sul Mistero di un Mondiale di Formula Uno che somiglia dannatamente ad un indovinello dalla incerta soluzione. Mi è già capitato di scriverlo, e però repetita juvant, la rivoluzione regolamentare obbliga ad un supplemento di cautela in sede di pronostico. Tutto è cambiato: telaio, aerodinamica, power unit, recupero di energia, benzine. E c’è un impatto forte sulla sensibilità di guida di chi sta al volante: in teoria, l’abilità del pilota potrebbe incidere più di prima sulla prestazione delle monoposto. Ciò premesso, Mercedes possiede una cultura tecnologica che è una buona base per Russell e soprattutto per il nostro ragazzo d’Emilia, il carissimo Kimi Antonelli. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

La Ferrari gioca il tutto per tutto sulla F1 2026: la vera macchina sarà nascosta fino all’ultimo momentoLa Ferrari prepara l'all-in sulla F1 2026: test a Barcellona con una vettura di lavoro, sviluppo nascosto e vera monoposto svelata solo negli ultimi...

Sarà l’anno di Hamilton, la Ferrari mi piace e Antonelli può vincere il MondialeAlla vigilia del via della stagione Vicky Piria, volto di Sky Motori, fa le carte al Mondiale di Formula Uno che parte. Nuove regole, vecchie polemiche: ma fa parte della storia del Circus... Mondiale ... panorama.it

